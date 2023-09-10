Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Eylül Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün ailevi konularda can sıkıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili boğalar. İnatlaşmakla bir yere varamayacaksınız. Özellikle otorite sahibi kişilerle tartışmamaya özen gösterin. Bugün hiçbir konuda risk almayın. Sakin olun.
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