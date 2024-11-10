Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Kasım Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Arkadaş çevrenizle vakit geçirmek, ilişkileri sağlam temellere oturtmak adına güzel bir gün. Parasal konularla alakalı planlamalar yapabilirsiniz. Huzuru dış etkenlerde aramayın. Kendinizin farkında olun. Fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarınızı ihmal etmeyin.
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