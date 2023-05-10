Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Mayıs Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün iş görüşmeleriniz açısından yoğun bir gün olabilir. Beklenmedik gelişmelerin gündeme gelme olasılığı yüksek, sakinliğinizi koruyun. Önemli görüşmelerin istediğiniz şekilde sonuçlanması ve fikir birliğine varabilmek bugün pek mümkün görünmüyor.
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