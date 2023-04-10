Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün ortak paralar, banka, kredi, borçlar alanında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Sakinliğinizi koruyun. Maddi kaynaklarınızı arttırmaya çalışırken sağlığınızdan oluyorsunuz. Odak noktanızı biraz değiştirin, sakin kafayla düşünüp sorunları halledebilirsiniz.
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