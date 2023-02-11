Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Sevgili boğalar, inişli çıkışlı ve beklenmedik gündemler dengenizi bozuyor. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, huzur istiyorsunuz. İlişkileriniz krizli, parasal konular ise istikrarlı değil. Daha sabırlı olmak zorundasınız.
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