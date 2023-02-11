Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazar Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 23:00

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 23:00

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Sevgili boğalar, inişli çıkışlı ve beklenmedik gündemler dengenizi bozuyor. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, huzur istiyorsunuz. İlişkileriniz krizli, parasal konular ise istikrarlı değil. Daha sabırlı olmak zorundasınız.



