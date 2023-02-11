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Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazar Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazar Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 23:00

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Sevgili boğalar, inişli çıkışlı ve beklenmedik gündemler dengenizi bozuyor. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, huzur istiyorsunuz. İlişkileriniz krizli, parasal konular ise istikrarlı değil. Daha sabırlı olmak zorundasınız. 




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