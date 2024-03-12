Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Dış görünüşünüzle ilgili yapmak istediğiniz değişiklikler için bugün adım atabilirsiniz. Aradığınız güven ihtiyacını dış etkenlerde aramanız kısa vadede mutluluk verse de gerçek bir çözüm olmadığını görmeniz gerekiyor. Bugün maddi planlamalar ve kendinizi garantiye alacak iş görüşmeleri yapabilirsiniz.
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