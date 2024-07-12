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Günlük Burç Yorumları: 13 Temmuz Cumartesi Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 13 Temmuz Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 12 Temmuz 2024 - 17:59

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu::

Bugün sizin veya yakınlarınızın sağlık sorunları gündemde olabilir. Yer değişiklikleri, taşınmalar gündemde olabilir. Yeni kararlar alırken her şeyi doğru anladığınızdan emin olun, daha sonra hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Düşünerek hareket etmeniz gereken bir gün. 



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