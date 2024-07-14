Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Temmuz Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün sağlık konuları gündemde olabilir sevgili ikizler. Düşünmeden karar almayın. Taşınma veya yer değişikliği gibi bir gündeminiz varsa birkaç gün ertelemenizde yarar var. Radikal kararlar için uygun bir gün değil..
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