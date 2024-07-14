Günlük Burç Yorumları: 15 Temmuz Pazartesi İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Temmuz 2024 - 16:54

Güncelleme: 14 Temmuz 2024 - 16:56

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Bugün sağlık konuları gündemde olabilir sevgili ikizler. Düşünmeden karar almayın. Taşınma veya yer değişikliği gibi bir gündeminiz varsa birkaç gün ertelemenizde yarar var. Radikal kararlar için uygun bir gün değil..