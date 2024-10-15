Günlük Burç Yorumları: 16 Ekim Çarşamba Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Ekim 2024 - 16:13

Güncelleme: 15 Ekim 2024 - 16:14

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sağlık sorunlarınızın gündemde olabileceği bir gün. Kendinizi istediğiniz şekilde ortaya koyamıyor olabilirsiniz, bu durum iç dünyanızda öfke yaratabilir. Negatif duygularınızı sağlıklı bir şekilde dışa vurmayı öğrenmelisiniz. Fevri kararlar almayın.