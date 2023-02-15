Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün kazancınızı arttırmaya yönelik planlamalar gündeminizde sevgili boğalar. Yeteneklerinizi kazanca çevirmek istiyorsunuz. Yeni bağlantılar kurmak için uygun bir gün. Birikmiş işleriniz varsa bugün halledebilirsiniz. İş hayatınızda olumlu gelişmeler var.
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