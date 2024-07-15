Günlük Burç Yorumları: 16 Temmuz Salı Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Temmuz 2024 - 16:49

Güncelleme: 15 Temmuz 2024 - 16:49

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğalar, istikrarlı bir yaşamınızın olmaması geleceğe güvenle bakmanızın önündeki en büyük engel... Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, sabredin. Kısa bir zaman sonra hayatınız düzene girecek.