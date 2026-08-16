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Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
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Astrolog Ecehan Yücesoy İle Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

16.08.2026 15:21:00
Güncellenme:
Astrolog Ecehan Yücesoy
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Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
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Boğa Burcu ve Yükselen Boğa Burcu

Günlük Yaşam:

Pazartesi gününde Ay’ın karşıt burcunuz olan Akrep’teki seyri, yeni haftadaki tüm dikkatinizi ikili ilişkilerinize, ortaklıklarınıza ve birebir iletişimlerinize yöneltiyor. İnsanlarla kurduğunuz diyaloglarda açık, net ve uzlaşmacı bir tavır sergilemek günün ana temasını oluşturacaktır. Karşı tarafın beklentilerini anlamak ve ortak paydada buluşmak adına, ele aldığınız konulardaki her bir ayrıntı halkasını sabırla değerlendirmeniz huzurlu bir akış yakalamanızı sağlayacaktır.

Kariyer:

Ortaklı projeler, sözleşmeler ve danışmanlık süreçleri açısından oldukça hareketli bir haftalık başlangıç yapıyorsunuz. Karşılıklı güven zemininde ilerleyen müzakerelerde ikna kabiliyetiniz yüksek olacaktır. İş dünyasında bugüne kadar oluşturduğunuz güvenilir iş çevreleri ve sürdürdüğünüz sağlam iş bağlantıları, yeni ticari anlaşmalar imzalanırken veya ortak hedefler belirlenirken elinizi belirgin biçimde güçlendirecektir.

İlişki:

İlişkinizde karşılıklı güven, bağlılık ve paylaşım arzusu zirve yapıyor. Partnerinizle geleceğe dönük planları konuşmak ve aranızdaki pürüzleri samimiyetle çözmek bağlarınızı derinleştirecektir. Yalnız Boğalar için, sosyal yaşamda veya iş ortaklıkları vasıtasıyla tanışacakları, olgun, kararlı ve ne istediğini bilen biriyle uzun soluklu bir birlikteliğin ilk adımları atılabilir.

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Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Pazartesi Boğa Burcu Yorumu Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Pazartesi Boğa Burcu Yorumu