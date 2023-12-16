Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Aralık Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu::
Tuttuğunu kopartan kararlı tavırlarınız inatçılığa dönüşmeden önce ne için mücadele ettiğinizi gözden geçirmeniz şart. Savunduğunuz konular sizi geriye çeken konular olabilir. Yeniliklere açık olun.
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