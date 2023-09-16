Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Eylül Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Düşünmeden attığınız adımların negatif sonuçlarını alacağınız bir gün olabilir. Biraz durup düşünmeniz gereken bir zaman dilimi. Yeni teklifler alabilirsiniz. Ekonomik anlamda daha güvenli bir hayat sürmek istiyorsanız hırslarınızdan vazgeçmeniz gerekiyor.
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