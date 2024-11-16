Günlük Burç Yorumları: 17 Kasım Pazar Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Kasım 2024 - 16:12

Güncelleme: 16 Kasım 2024 - 16:12

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Sağlık problemlerinizle alakalı bugün yeniliklere açık olmalısınız. Karşınıza iyileştirici fırsatlar çıkabilir. Önyargılı olmayın. Sabit fikirliliğinizin artık çok da işe yaramadığını görüyorsunuz. En azında araştırmakta yarar var.



