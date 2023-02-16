Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Emeklerinizin karşılığını almaya başlıyorsunuz sevgili boğalar. Önemli görüşmeleriniz varsa bugün yapabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Kendinizi nasıl gördüğünüz önemli, söylentilere kulak asmayın. Halinize şükretmeli ve huzurlu hissetmelisiniz.
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