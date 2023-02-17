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Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Cumartesi Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 19:00

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Ekonomik açıdan krizli bir gün olabilir sevgili boğalar. Beklenmedik gelişmelerin gündeme gelme olasılığı yüksek, sakin kalmanız gerekiyor. Başkalarıyla fikir birliğine varabilmek bugün pek mümkün görünmüyor. Çok derin düşünmeyin. Sadece elinizden geleni yapın.




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