Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün ortak paralar, banka, kredi, borçlar alanında beklenmedik sorunlar çıkabilir. Çok takılmayın, çözümsel olun. Bir yerlerde yanlış yaptığınızı fark edin ve sorumluluk alın. Sakin kafayla düşünüp tüm sorunları halledebilirsiniz.
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