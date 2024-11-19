Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Kasım Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Yakın çevrenizle keyifli vakit geçireceğiniz bir gün sevgili boğalar. Sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz. Yeni anlaşmalar, önemli görüşmeler için uygun bir gün. Planlarınızı hayata geçirebilir, gelecek planları yapabilirsiniz.
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