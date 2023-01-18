Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün ortak paralar, banka, kredi, borçlar alanında biraz gergin enerjiler var. Sakinliğinizi koruyun. Maddi kaynaklarınızı arttırmaya çalışırken sağlığınızdan oluyorsunuz. Odak noktanızı biraz değiştirin, hayatla inatlaşmayın. Bir yerlerde yanlış yapıyorsunuz. Sakin kafayla düşünüp sorunları halledebilirsiniz.
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