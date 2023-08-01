Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Maddi altyapınızı güçlendirmek ve kendinizi güvence altına almak için verdiğiniz çabanın sizi fazlasıyla yorduğunu fark edebilirsiniz. Kendinize artık biraz dur demeli ve hayatın başka alanlarına da zaman ayırmalısınız. Biraz dinlenin.
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