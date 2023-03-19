Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Mart Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla ortak bir etkinlik planlamak için harika bir gün. Güven duyduğunuz bir ortamda tüm sorunlarınızdan arınmış gibi hissedeceksiniz.Gelecek planlarınıza güvendiğiniz kişileri de dahil edin. Birlikten kuvvet doğar.
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