Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ağustos Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sosyal çevreniz ile ilişkilerinizi sağlamlaştırmak adına güzel bir gün. Maddi konularla alakalı yeni planlamalar yapabilirsiniz. Bir yandan çevrenizin desteğini alırken diğer yandan insanlara tam bir güveniniz yok. Sezgilerinizin doğruluk payı yüksek.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'deki 'paylaşılmayan' o anket sızdı
- Özgür Özel’den yanıt geldi!
- CHP'den o iddiaya flaş yanıt!
- Suavi'nin konserine saldırı girişimi!
- 'Defterleri karıştırdıkça...'
- Özgür Özel ayağının nasıl kırıldığını anlattı
- O görüşmede dikkat çeken takvim ayrıntısı
- CHP'den 'Can Atalay' hamlesi
- 12 şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı!
- Batışın ayak sesleri