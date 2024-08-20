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Günlük Burç Yorumları: 21 Ağustos Çarşamba Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 21 Ağustos Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 20 Ağustos 2024 - 16:00

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sosyal çevreniz ile ilişkilerinizi sağlamlaştırmak adına güzel bir gün. Maddi konularla alakalı yeni planlamalar yapabilirsiniz. Bir yandan çevrenizin desteğini alırken diğer yandan insanlara tam bir güveniniz yok. Sezgilerinizin doğruluk payı yüksek.


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