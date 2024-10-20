Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ekim Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Maddi anlamda yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Yeniliklere açık bir kafa yapısıyla istediğiniz sonuca yaklaşabileceksiniz. Önünüze çıkan fırsatları iyi değerlendirin. Tereddüt etmeden ilerleyin. Problemleri bakış açınızı değiştirerek çözebileceksiniz.
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