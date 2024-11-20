Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Kasım Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün değer duygunuzu sorgulayacağınız bir gün. Ailenizle veya aile gibi gördüğünüz kişilerle ilişkiler çıkmaza girebilir. Kendinizi kabul ettirmek için ettiğiniz mücadale sizi fazlasıyla yoracak ve sonuçsuz kalacak gibi gçörünüyor.
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