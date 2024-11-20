Günlük Burç Yorumları: 21 Kasım Perşembe Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Kasım 2024 - 16:27

Güncelleme: 20 Kasım 2024 - 16:27

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Bugün değer duygunuzu sorgulayacağınız bir gün. Ailenizle veya aile gibi gördüğünüz kişilerle ilişkiler çıkmaza girebilir. Kendinizi kabul ettirmek için ettiğiniz mücadale sizi fazlasıyla yoracak ve sonuçsuz kalacak gibi gçörünüyor.