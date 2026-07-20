Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Salı Boğa Burcu Yorumu

Boğa Burcu ve Yükselen Boğa Burcu

Günlük Yaşam:

Güne rutin işlerinizi düzenleyerek ve kişisel sağlığınıza özen göstererek başlasanız da günün ilerleyen saatlerinde Ay'ın karşıt burcunuz olan Akrep'e geçmesiyle tüm dikkatiniz dış dünyaya kayıyor. İkili ilişkiler, ortaklaşa yürütülen işler ve birebir diyaloglar günün ana temasını oluşturacak. Karşınızdaki insanların hal ve hareketlerindeki en küçük ayrıntı bile gözünüzden kaçmayacaktır; bu yüzden iletişicide yapıcı ve dengeli kalmaya özen göstermelisiniz.

Kariyer:

Günün ikinci yarısıyla birlikte iş birliği yaptığınız kişilerle, müşterilerinizle ya da ortaklarınızla olan diyaloglarınız epey önem kazanıyor. Sözleşmeler, anlaşmalar ve müzakereler için hareketli bir öğleden sonra sizi bekliyor. Sektörünüzde geçmişten bugüne kurduğunuz saygın iş çevreleri ve sürdürdüğünüz sağlam iş bağlantıları, karşı karşıya geldiğiniz zorlu bir müzakere masasından karlı ve kazançlı çıkmanıza olanak tanıyacaktır.

İlişki:

Aşk hayatınız ve evliliğiniz adına pazar gününden bu yana devam eden o sakin hava yerini daha tutkulu, sahiplenici ve derin duygulara bırakıyor. Partnerinizle birbirinize kenetleneceğiniz, sadakati hissedeceğiniz özel paylaşımlar yaşayabilirsiniz. Yalnız olan Boğalar için, duruşuyla güven veren, kararlı ve ne istediğini çok iyi bilen bir adayla ciddi ve uzun soluklu bir ilişkinin adımları atılabilir.