Günlük Burç Yorumları: 22 Ağustos Salı Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Ağustos 2023 - 16:40

Güncelleme: 21 Ağustos 2023 - 16:40

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğalar, istikrarlı bir yaşamınızın olmaması geleceğe güvenle bakmanızın önündeki en büyük engel.. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, sabredin. Kısa bir zaman sonra hayatınız düzene girecek.