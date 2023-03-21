Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Çarşamba Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 19:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 19:00

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Sağlık sorunlarınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili boğalar. İçinizde biriktirdiklerinizi sağlıklı bir şekilde dışa vurmayı öğrenmelisiniz. İçinize atmayın. İş arkadaşlarınızla sorunlar yaşanabilir, belirsizliklerle boğuşmak yerine biraz teslimiyet sizi rahatlatacaktır.