Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Harcamalarınızı biraz planlı yapmalısınız sevgili boğalar. Hızlı karar veriyorsunuz. Düşüncesizce hareket etmeyin. Bugün yakın çevrenizden parasal destek görebilirsiniz. Yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Karar vermeden önce birkaç kez düşünseniz iyi olur.
En Çok Okunan Haberler
-
- Keramet ihalede: Erdoğan'ın bile ağzı açık kalacak...
- Erdoğan'dan AKP binasına saldırıya ilişkin ilk açıklama
- YSK'den 'sandık kurulları' kararı: 3 parti yok!
- 'Helalleştik, mutabık kaldık'
- Önce bir yılda yüzde 100'ün üzerinde zam, sonra 'müjde'
- Kılıçdaroğlu'na çirkin provokasyon
- İngiltere, Erdoğan'ın 'denizaltı' iddialarını yalanladı!
- Erdoğan cami avlusunu miting alanına çevirdi!
- TRT'de canlı seçim namazı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'mezarlık' açıklaması