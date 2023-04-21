Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Cumartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Nisan 2023 - 18:45

Güncelleme: 21 Nisan 2023 - 18:45

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Harcamalarınızı biraz planlı yapmalısınız sevgili boğalar. Hızlı karar veriyorsunuz. Düşüncesizce hareket etmeyin. Bugün yakın çevrenizden parasal destek görebilirsiniz. Yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Karar vermeden önce birkaç kez düşünseniz iyi olur.