Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Hayat düzeninizi yeniden kurmak, her şeye sil baştan başlamak istediğiniz günlerde olabilirsiniz. Attığınız adımları temkinli atın. Tuzaklara, yanılgılara açık günlerdesiniz. Yeni kararlar için her şeyi tam olarak ve doğru anladığınızdan emin olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- Türkiye'nin en ünlü tekstil devi kapandı
- SMA'lı bebeğin babası intihar etti!
- Salonu terk ettiler!
- 'Bunu da yaptınız, yazıklar olsun!'
- Türkiye bağlantıları dikkat çekti!
- Muğla'da helikopter kazası: 4 kişi öldü!
- Fenerbahçe'den Jose Mourinho kararı!
- 'Su sorununu çözmek, DSİ'nin görevi değil'
- 'Ev hapsi' kararının ardından ilk kez konuştu