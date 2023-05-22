Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Mayıs Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Aile gibi gördüğünüz insanların desteğini hissedeceğiniz bir gün. Yeni başlangıçların heyecanını duyuyorsunuz ama dikkatli adımlar atın. Yaşadığınız sorunlar öğretici oldu. Deneyimlerinizi kullanarak ilerlediğinizde başarınıza başarı katabileceksiniz.
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