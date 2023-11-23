Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Özgüveninizin biraz sarsılıp içe kapandığınız bu günler istediğiniz tek şey sakinlik ve huzur olabilir. Aradığınız güven duygusunu öncelikle kendi içi dünyanızda bulmanız gerekiyor. Dış dünyayı değiştirmeye çalışmak hayal kırıklığı yaratabilir.
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