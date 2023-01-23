Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Parasal konularda şanslı olabileceğiniz bir gün sevgili boğalar. Beklemediğiniz bir yerden destek görebilirsiniz. Arkadaş çevrenizde aranızın bozuk olduğu kişiler varsa sorunları çözüme kavuşturmak için uygun bir gün. Vizyonunuz oldukça geniş ve hayallerinize bugün bir adım daha yakınsınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Cumhurbaşkanı aday olamaz’ diyen AKP’liler
- AKP'li vekilden ilginç sözler
- Çalışmayı düşünen EYT'liye kötü haber
- ‘Bu adım intihar olur’
- Mardini'nin Survivor'dan ayrılma nedeni belli oldu
- Erdoğan seçim için net tarih verdi
- 'Bana bir şey olursa açılacak iki mektup var'
- Demokrat Parti önündeki polisler çekildi
- ‘Çağlayan’ların işleri büyüyor
- İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi