Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Aralık Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Parasal konularda düşünmeden karar alıyorsunuz. Sağlık sorunlarının tetiklenebileceği bir gün. Yakın çevrenizle yaşayacağınız bazı yanlış anlaşılmalar canınızı sıkabilir. Kendinizi önemseyin. Başkalarının kendinizle aranızı bozmasına izin vermeyin.
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