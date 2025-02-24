Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Şubat Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sevgili boğa, harekete geçmek istediğin konularda sorumlulukların sana engel oluyor gibi hissediyorsun. Gereksiz yükler edinmeyi bırakıp kendi geleceğine odaklandığında göreceksin ki hiçbir şey imkansız değil. Kendinle savaşıyorsun ve bunu bir an önce bırakmalısın.
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