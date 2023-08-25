Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Ağustos Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Göremediğiniz ve anlamlandıramadığınız konuların enerjinizi düşürdüğü bir gün olabilir. Kazanç beklentinizin istediğiniz şekilde sizi tatmin etmese de, kendinize olan inancınız sayesinde birçok zorluğun üstesinden gelebileceksiniz. İnancınızı kaybetmeyin.
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