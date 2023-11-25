Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Kasım Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Dış görünüşünüzle ilgili yapmak istediğiniz değişiklikler için bugün adım atabilirsiniz. Aradığınız güveni bulmak için iç dünyanıza yönelin, geçici olabilecek konulara çok fazla takılıp zaman kaybetmeyin. Siz önemlisiniz.
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