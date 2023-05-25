Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Mayıs Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Mücadele ile geçen günler sizi biraz yormuş olsa da en zorunun geride kaldığını bilmeniz gerekiyor. Bugün ailevi konularda geçmişte üzeri kapatılmış konular gündeme gelebilir. Başkalarının da haklı olabileceğini düşünmenizde yarar var.
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