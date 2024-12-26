Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Aralık Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sevgili boğalar, istikrarlı bir yaşamınızın olmaması geleceğe güvenle bakmanızın önündeki en büyük engel.. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, sabredin. Kısa bir zaman sonra hayatınız düzene girecek.
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