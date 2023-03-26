Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Mart Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sağlık problemlerinizle alakalı bugün yeniliklere açık olmalısınız. Karşınıza iyileştirici fırsatlar çıkabilir. Önyargılı olmayın. Sabit fikirliliğinizin artık çok da işe yaramadığını görüyorsunuz. En azında araştırmakta yarar var.
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