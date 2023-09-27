Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Eylül Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Sosyal çevreniz ile ilişkilerinizi sağlamlaştırmak adına güzel bir gün. Maddi konularla alakalı yeni planlamalar yapabilirsiniz. Bir yandan çevrenizin desteğini alırken diğer yandan insanlara tam bir güveniniz yok. Sezgilerinizin doğruluk payı yüksek.
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