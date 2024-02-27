Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu günlük yorumu:
Hayat düzeninizi yeniden kurmak, her şeye sil baştan başlamak istediğiniz günlerde olabilirsiniz. Attığınız adımları temkinli atın. Tuzaklara, yanılgılara açık günlerdesiniz. Yeni kararlar için her şeyi tam olarak ve doğru anladığınızdan emin olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti
- 'Gıda Dedektifi' yöneticisine gözaltı
- Canlı yayında 'mal varlığı' sorusuna yanıt
- Tolga Savacı kimdir?
- Erdoğan'dan A Haber muhabirine 'fırça'
- Şimdi de misafir vergisi çıktı!
- 'İnadına kaybettirecekler...'
- 10 AKP’liden 4’ü şeriat istiyor!
- Cem Küçük'ün 'swinger' gafı gündem oldu
- Survivor'un favori ismi diskalifiye oldu...