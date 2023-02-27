Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Salı Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 19:00

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Finansal anlamda kafanıza taktığınız birçok konuya bugün çözüm bulabileceğiniz bir gündesiniz. Harcamalarınızı abartmaz ve dengeli bir şekilde hareket ederseniz kısa bir süre sonra istediğiniz güce ulaşabilirsiniz. Sağlık sorunları tetiklenebilir. Ameliyat ve hastane konularında araştırmadan karar almayın.



