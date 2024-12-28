Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sevgili boğalar, istikrarlı bir yaşamınızın olmaması geleceğe güvenle bakmanızın önündeki en büyük engel.. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, sabredin. Kısa bir zaman sonra hayatınız düzene girecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama!
- Yolcu otobüsü şarampole devrildi
- CHP Milletvekili İnan Akgün Alp'e kesin ihraç istemi!
- Yurt dışına çıkış harcına yüzde 42 zam!
- Suriye'deki son durum ne?
- DEM Parti'ye 'İmralı' izni, tarih verildi!
- Oytun Erbaş'tan asgari ücret özrü
- Yüksel Güran son savunmasını yaptı
- Uluslararası uyuşturucu çetesine operasyon
- İstanbul'da kullanılacak yeni taksi tasarımı belli oldu