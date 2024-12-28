Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Pazar Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Aralık 2024 - 15:36

Güncelleme: 28 Aralık 2024 - 15:37

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğalar, istikrarlı bir yaşamınızın olmaması geleceğe güvenle bakmanızın önündeki en büyük engel.. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, sabredin. Kısa bir zaman sonra hayatınız düzene girecek.