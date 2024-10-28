Günlük Burç Yorumları: 29 Ekim Salı Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Ekim 2024 - 15:58

Güncelleme: 28 Ekim 2024 - 15:58

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Bugün ilişkileriniz biraz krizli sevgili boğalar. Güvendiğiniz dağlara karlar yağabilir. Maddi konularda beklentileriniz karşılanmayabilir. Sağlığınıza her zamankinden daha fazla özen göstermelisiniz. Yeni anlaşmalar yaparken her şeyi doğru anladığınızdan emin olun.