Günlük Burç Yorumları: 29 Şubat Perşembe Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Şubat 2024 - 16:30

Güncelleme: 28 Şubat 2024 - 16:30

Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu günlük yorumu:

Sevgili boğalar, siz istikrarlı olmak istedikçe yaşantınızdaki gelgitler dengenizi bozuyor. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, huzur istiyorsunuz. Kendi değerinizi hatırlayın. Unutmayın; sizin sizden başka dostunuz yok.