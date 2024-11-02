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Günlük Burç Yorumları: 3 Kasım Pazar Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 3 Kasım Pazar Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 02 Kasım 2024 - 16:13

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Bugün kendinizi değersiz hissedeceğiniz gündemler yaşanabilir sevgili boğalar. Tam olarak emin olmadan bugün kimseye güvenmemekte yarar var. Uzaktaki tanıdıklarınızdan haber alabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili gözünüz daha açık olsun.



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