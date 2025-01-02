Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Ocak Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sevgili boğa, bugün otorite figürü insanlarla olan ilişkilerine ve iletişimine dikkat etmelisin. Gerektiği yerde gerektiği şekilde davranmazsan korkularının tetiklenebileceği olaylar yaşayabilirsin. Korkularını çekebilirsin, o yüzden biraz daha ilişkilerinde özenli davranmalısın.
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