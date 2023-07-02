Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Temmuz Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün finansal anlamda hayallerinizin gerçeğe en çok yaklaştığı gün olabilir. Verdiğiniz istikrarlı mücadelenin karşılığını artık alabileceksiniz. Yeni iş anlaşmaları ve sorumluluk getiren kararlar için uygun bir gündesiniz. Şansınız açık.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tapuda yeni dönem başlıyor!
- Reuters'tan Bilal Erdoğan haberi hakkında açıklama
- İBB'den milyonlara sevindiren haber
- Katliam gibi kaza: 51 ölü
- Erdoğan'a karşı hamle
- Balina tarafından yutulan adam yaşadıklarını anlattı
- Fransız ekibi, milli kaleciyi istiyor!
- 'Makas' faciasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
- Torununu korumak isterken canından oldu
- Konserine 8 kişi katılmıştı... Bingöl'den açıklama geldi