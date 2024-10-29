Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Ekim Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sağlığınız, yaşam alanınız veya iş ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Kendinizden daha emin ve sağlam adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. İstekleriniz ve yapabiliteniz ile alakalı şüpheye düştükçe kendinizi başarısız hissediyorsunuz. Kendinize güvenin.
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